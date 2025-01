Buon ritmo e qualche emozione nel finale, ma è 0-0 all’intervallo tra Atalanta e Juventus

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium tra Juventus e Atalanta. Una sfida equilibrata fino a questo momento, con tanta intensità in mezzo al campo ma poche occasioni da gol per entrambe le compagini. Nel finale di gara, però, i bianconeri sono andati vicini al vantaggio. Il primo vero squillo arriva al 43′ con Nico Gonzalez che sfiora il palo con un bel piazzato dal limite dell’area di rigore. In pieno recupero, invece, è Carnesecchi a negare la gioia del gol con un bel riflesso ravvicinato sul tentativo in spaccata di Koopmeiners. Sugli sviluppi del calcio d’angolo ci prova Yildiz in semirovesciata, ma il suo tentativo attraversa l’area prima di spegnersi sul fondo.

Foto: Instagram Juventus