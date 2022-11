Buon Monza all’Olimpico. Lazio bloccata 0-0 all’intervallo. Annullato un gol a Petagna

Finisce 0-0 il primo tempo tra Lazio e Monza. Un primo tempo interessante, con un buon Monza a tenere testa alla Lazio, anzi, con i brianzoli a tenere maggior possesso palla all’Olimpico.

Monza addirittura in vantaggio dopo 13 minuti con un gran gol di Petagna, di tacco, annullato poi per fuorigioco. La Lazio, con Immobile in panchina, fatica all’inizio, ma è il rientrante Milinkovic-Savic a dettare i tempi delle occasioni migliori. La più importante al 33′, con Vecino servito al limite, ma con l’ex Inter che tira alto.

E’ 0-0 all’Olimpico, la Lazio al momento sarebbe terza con la Juve, a 28 punti, a -2 dal Milan, e domenica ci sarà Juve-Lazio.

Foto: twitter Monza