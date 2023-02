Buon Milan: 1-0 (Diaz) con rimpianti. De Ketelaere e Thiaw si divorano il raddoppio

Il Milan batte il Tottenham 1-0 nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande approccio della compagine campione d’Italia, che ha sbloccato subito la partita al 7′ minuto. Azione di Theo Hernandez, doppio intervento di Forster, poi è Brahim Diaz il più rapido a depositare in rete la palla del vantaggio rossonero.

Il Tottenham ha poi fatto la partita, con maggiore possesso palla, ma senza creare grandi occasioni da gol fino al 45′, quando Son impensierisce Tatarusanu e sulla ribattuta Kane colpisce la traversa, ma era tutto fermo per un fuorigioco iniziale del sudcoreano. Il Milan, invece, in ripartenza, poteva sfruttare meglio alcune opportunità con Leao e Theo Hernandez. Ma al 45′ i rossoneri conducono una gara molto equilibrata.

Nella ripresa, parte meglio il Tottenham che prende campo e pressa il Milan, ma gli Spurs non creano nessuna occasione pericolosa dalle parti di Tatarusanu.

Il Milan invece si rammarica nel giro di pochi minuti. Prima De Keteleare, di testa la prende malissimo a pochi passi da Forster. Due minuti dopo, è Thiaw su grande assist di Leao, ad avere sulla testa una grande chance, ma anche il difensore non inquadra la porta, per il rammarico di San Siro.

Il Milan da lì difende, anche senza tanti patemi il vantaggio, nonostante i 6 minuti di recupero.

Finisce 1-0, buon Milan, che andrà a Londra con un gol di vantaggio in vista del ritorno.

Foto: twitter Milan