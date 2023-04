Bundesliga, vittorie per Lipsia e Friburgo. Importante colpo dello Stoccarda in zona salvezza

Si sono concluse le gare della 30a giornata di Bundesliga. Dopo il pareggio del Dortmund di ieri e in attesa del Bayern chiamato al riscatto domani, si sono giocate le restanti gare alle 17.30.

Importanti successi per Lipsia e Friburgo in zona Champions League. Fondamentale affermazione dello Stoccarda, che sale a 28 punti e stacca momentaneamente le rivali in zona salvezza.

Questi i risultati:

Colonia-Friburgo 0-1

Eintracht Francoforte-Augusta 1-1

Lipsia-Hoffenheim 1-0

Stoccarda-Borussia Monchengladbach 2-1

Union Berlino-Bayer Leverkusen 0-0

Foto: logo Bundesliga