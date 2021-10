Bundesliga, vittorie per Bayern, Borussia e Lipsia

Si sono concluse le gare delle 15.30 della 9a giornata di Bundesliga. Nessuna sorpresa in vetta, vittoria delle favorite Bayern, Borussia e Lipsia. Colpaccio del Friburgo in casa del Wolfsburg.

Il Bayern si è sbarazzato per 4-0 dell’Hoffenheim. A segno Gnapry, Lewandowski, Choupo-Mouting e Coman.

Vittoria anche per il Borussia, con Haaland ai box. Le reti di Emre Can, Hummels e Bellingham. Successo in rimonta del Lipsia per 4-1 sul Furth. Blitz del Friburgo per 2-0 in casa del Wolfsburg. In classifica comanda sempre il Bayern a 22 punti, a +1 sul Dortmund e +3 sul Friburgo.

Foto: Logo Bundesliga