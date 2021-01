Bundesliga, vittorie di misura per Bayern e Lipsia. Decisivi Lewandowski e Forsberg

Questa sera erano in programma cinque sfide in Germania valide per la diciassettesima giornata di Bundesliga: vittorie di misura per Bayern Monaco e Lipsia, decisivi Lewandowski e Forsberg. Pareggio ricco di gol tra Friburgo ed Eintracht Francoforte. Ecco i risultati:

Schalke 04-Colonia 1-2

Augsburg-Bayern Monaco 0-1

Arminia Bielefeld-Stoccarda 3-0

Friburgo-Eintracht Francoforte 2-2

RB Lipsia-Union Berlino 1-0

Rimane in testa alla classifica il Bayern Monaco a 39, segue il RB Lipsia a quota 35, terzo il Bayer Leverkusen con 32.

