Bundesliga, vittoria in rimonta del Borussia Dortmund: battuto il Bochum 4-2

Il Borussia Dortmund vince l’anticipo della Bundesliga con un 4-2 al Bochum, in una gara particolarmente complicata per i vice campioni d’Europa.

Infatti il Bochum si era trovato in vantaggio 2-0 dopo 21 minuti, con i gol di Bero e De Wit. La risposta dei gialloneri è arrivata Guirrassy, che trova il gol dell’1-2 al 42′. Pareggia Emre Can al 62′ su calcio di rigore. Poi ancora Guirrassy fa esplodere il Westfalenstadion per il 3-2 per i padroni di casa. All’81’, il gol di Nmecha a chiudere i conti sul 4-2. In classifica, in attesa di Bayer Monaco-Bayer Leverkusen, il Borussia sale a 10 punti, a -2 dal Bayern.

Foto: twitter Borussia