Bundesliga: vincono Bayern e Stoccarda. Bayer Leverkusen travolgente e sempre primo

Concluso il turno infrasettimanale in Bundesliga, dove le big di serata hanno tutte taccolto un successo. Ha vinto il Bayern Monaco, 2-1 sul campo del Wolfsburg, bene lo Stoccarda, che batte 3-0 l’Augusta. Ma in vetta c’è sempre il Bayer Leverkusen, che travolge 4-0 il Bochum.

In classifica, il Leverkusen comanda con 42 punti, a +4 sul bayern (che ha una gara in meno), poi Stoccarda 34 e Lipsia 33.

Questi i risultati della sewrata:

Union Berlino-Colonia 2-0

Eintracht Francoforte-Mönchengladbach 2-1

Heidenheim-Friburgo 3-2

Bayer Leverkusen-Bochum 4-0

Stoccarda-Augusta 3-0

Wolfsburg-Bayern 1-2

Foto: logo Bundesliga