Bundesliga, venduti diritti televisivi per oltre un miliardo di euro

“La DFL ha nuovamente superato la soglia del miliardo di euro per l’assegnazione dei diritti media in lingua tedesca, superando i ricavi generati nel ciclo precedente. Per le stagioni dal 2025-26 al 2028-29, i 36 club della Bundesliga e della Bundesliga 2 possono aspettarsi ricavi complessivi pari a 1,121 miliardi di euro a stagione, per un totale di 4,484 miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento di circa il 2% rispetto al ciclo precedente. La Bundesliga e la Bundesliga 2 mantengono così il secondo contratto nazionale più forte tra tutte le leghe calcistiche”

“Il risultato dell’asta sottolinea la popolarità inalterata del calcio professionistico tedesco, nonostante tempi economicamente difficili. Fiducia e unità all’interno dell’associazione delle leghe hanno dato i loro frutti. Al termine di un processo intenso, è stato raggiunto un risultato finanziario molto positivo e completamente sicuro. I club ora hanno sicurezza di pianificazione a un livello finanziario elevato per altri quattro anni. Per i tifosi, i nostri futuri partner nei mercati a pagamento e in chiaro garantiranno un alto grado di continuità”, ha dichiarato Steffen Merkel, CEO della DFL. “Vorremmo ringraziare tutti i partner media per il loro forte impegno verso le nostre leghe. Insieme, i club e la DFL giustificheranno questa fiducia nei prossimi anni, collaborando ancora più strettamente con i nostri partner e fornendo loro il miglior supporto possibile per raggiungere i loro obiettivi”.

Con il seguente comunicato, la lega calcio tedesca ha ufficializzato le cifre delle entrate dagli accordi con le televisioni per il prossimo triennio. Ricavi sostanzialmente stabili rispetto allo scorso accordo, passati da 1,1 a 1,121 miliardi. L’accordo, coinvolge anche la Zweite Bundesliga, la seconda divisione tedesca. La Premier League in testa in Europa, con quasi 2 miliardi di ricavi.

Foto: Instagram Bayern