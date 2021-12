Bundesliga, successo in rimonta del Bayern. Frena il Dortmund. I risultati

Nelle gare delle 15.30 della 15a giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco accelera in vetta sfruttando il pari del Dortmund contro il Bochum per 1-1.

Come detto il Bayern Monaco ne approfitta e vince 2-1 in rimonta contro il Mainz, con i gol di Coman e Musiala. Vince nel recupero l’Hoffenheim, che batte il Friburgo, mentre crolla ancora il Borussia Moenchengladbach, che ne prende quattro dal Lipsia. Infine, vittoria per l’Hertha Berlino che ringrazia Stevan Jovetic, grazie a cui riesce a stendere l’Arminia Bielefeld.

Con questi risultati il Bayern scappa a +6 sul Borussia.

Questi i risultati: