Bundesliga: Quaison protagonista nella vittoria del Mainz, soltanto il Friburgo fa valere il fattore casalingo

Sono cinque le partite che si sono disputate nella massima serie in Germania nel pomeriggio. In totale si registrano due pareggi e due vittorie esterne: soltanto il Friburgo ha fatto valere il fattore casalingo imponendosi di misura sull’Hoffenheim. Fra i colpi in trasferta si segnala il tris del Mainz che grazie alla tripletta dell’ex Palermo Quaison espugna l’Olympiastadion di Berlino.

Werder Brema–Union Berlino 0-2

Friburgo-Hoffenheim 1-0

Hertha Berlino-Mainz 1-3

Schalke 04-Paderborn1-1

Wolfsburg-Dusseldorf 1-1