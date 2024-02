Bundesliga, polemiche contro gli investitori stranieri: sospesa Hoffenheim-Union Berlino

No all’ingresso di investitori stranieri in Bundesliga. In Germania continuano le proteste dei tifosi contro l’ultima apertura del massimo campionato tedesco, con tante gare di questa giornata interrotte nei modi più curiosi. Dopo la sospensione di Colonia-Werder Brema per un’invasione in campo di macchinine telecomandate, sono state sospese per qualche minuto anche Hoffenheim-Union Berlino e Mainz-Augsburg. Il match tra Hoffenheim e Union Berlino è stato sospeso per qualche minuto per il lancio in campo di palline da tennis da parte dei tifosi presenti sugli spalti. Un gesto che si aggiunge a tanti altri episodi accaduti negli ultimi mesi.

Foto: Instagram Hoffenheim