Bundesliga, poker del Lipsia prima della Juve. Parità tra Stoccarda e Wolfsburg

Sono terminate le gare delle 15.30 di Bundesliga valide per la quinta giornata del massimo campionato tedesco. Il Lipsia, avversario di Juventus e Inter in Champions League, cala il poker contro l’Augusta, con doppietta di Sesko e reti di Openda e Xavi Simons. Una vittoria che permette al Lipsia di portarsi a un punto dalla vetta occupata dal Bayern Monaco (impegnato alle 18.30 con il Leverkusen). Lo Stoccarda, altra avversaria delle italiane in Champions League (i tedeschi affronteranno Juventus e Atalanta), viene fermato in casa del Wolfsburg: 2-2 il punteggio finale. Vittorie esterne di St.Pauli e Heidenheim, rispettivamente contro Friburgo e Magonza. Successo di misura del Gladbach contro l’Union Berlino.

Foto: Instagram Lipsia