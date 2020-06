Bundesliga: poker del Bayern al Leverkusen; Schick illude il Lipsia

Nel pomeriggio di Bundesliga, poker del Bayern Monaco nel big match della 30esima giornata ai danni del Bayer Leverkusen, privo di Havertz. Viene raggiunto nel finale, invece, il Lipsia che, andato in vantaggio con Schick, subisce il pari del Paderborn in pieno recupero. Cade l’Enitracht in casa contro il Magonza, mentre Dusseldorf e Hoffenheim pareggiano 2-2

VENERDI’ 5 GIUGNO

Ore 20.30 Friburgo-Borussia Monchengladbach 1-0 (Petersen)

SABATO 6 GIUGNO

Ore 15.30 Dusseldorf-Hoffenheim 2-2 (Hennings 2 – Dabbur, Zuber)

Ore 15.30 Eintracht Francoforte-Magonza 0-2 (Diakhate, Kunde Malong)

Ore 15.30 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4 (Alario, Wirtz – Coman, Goretzka, Gnabry, Lewandowski)

Ore 15.30 RB Lipsia-Paderborn 1-1 (Schick – Strohdiek)

Ore 18.30 Borussia Dortmund-Hertha Berlino

DOMENICA 7 GIUGNO

Ore 13.30 Werder Brema-Wolfsburg

Ore 15.30 Union Berlino-Schalke 04

Ore 18.30 Augusta-Colonia

CLASSIFICA

Bayer Monaco 70 pt.; Borussia Dortmund* 60 pt.; RB Lipsia 59 pt.; Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen 56 pt.; Hoffenheim 43 pt.; Wolfsburg* 42 pt.; Friburgo 41 pt.; Hertha Berlino* 38 pt.; Schalke 04* 37 pt.; Eintracht Francoforte 35 pt.; Colonia* 34 pt.; Augusta*, Unione Berlino*, Magonza 31 pt.; Dusseldorf 28 pt.; Werder Brema* 25 pt.; Paderborn 20 pt.

*una partita in meno

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Monaco