Bundesliga, Piatek guida l’Hertha verso la salvezza. Friburgo battuto 3-0

Successo fondamentale in chiave salvezza per l’Hertha Berlino, che nel recupero del 30° turno ha superato il Friburgo per 3-0 all’Olympiastadion. Per i padroni di casa a segno Piatek e Pekarik nei primi 22′ e Radonijc mette il punto esclamativo con un gran gol nella ripresa.

Hertha che con questo successo lascia la zona retrocessione, balzando al 14° posto a quota 30 punti, appaiando il Werder Brema. Il Friburgo resta a 41 punti.