Bundesliga, passo falso del Dortmund. E’ 1-1 in casa del Bochum. I gialloneri fuoriosi per due rigori non concessi

Il Borussia Dortmund non riesce a sfondare in casa del Bochum fermandosi sull’1-1, ma protestando in maniera accesa per due rigori non assegnati nella ripresa. Bochum che sblocca la gara dopo pochi secondi, con Losilla.

Pareggio immediato del Borussia, al 7′ con Adeyemi. Assalto degli ospiti poi, che sono sfortunati in tanti frangenti e anche con l’arbitro che nega due rigori, abbastanza colossali, non assegnati. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Hummels.

Un pareggio che vede il Borussia salire a 61 punti, a +2 sul Bayern che quindi vincendo sarebbe di nuovo in vetta.

Foto: Instagram Borussia