Bundesliga, partono i test a tappeto nei club: tre positivi nel Colonia

Il Colonia, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il risultato positivo del tampone effettuato a tre tesserati della squadra nelle scorse ore. Del tutto asintomatici, i dipendenti colpiti dal Coronavirus saranno adesso tenuti a rispettare il periodo di 14 giorni di isolamento, in attesa di un nuovo test. Mentre i tre positivi (secondo Bild si tratterebbe di due giocatori della prima squadra e di un fisioterapista) saranno messi in quarantena, per il resto della squadra e dello staff gli allenamenti proseguiranno. Ricordiamo che da questa settimana i club di Bundesliga sono obbligati a testare i giocatori almeno tre volte a settimana.