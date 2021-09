Bundesliga, l’Hertha Berlino batte il Furth 2-1

Secondo successo consecutivo per l’Hertha Berlino, che dopo aver battuto il Bochum batte anche il Furth, 2-1 il punteggio finale per la squadra della capitale. L’olandese Ekkelenkamp ha trovato la rete del pari, i tre punti per l’Hertha sono arrivati grazie all’autogol di Bauer. Con questo successo l’Hertha sale momentaneamente al nono posto con 6 punti in classifica. Il Furth resta all’ultimo posto, con un solo punto conquistato dopo cinque giornate.