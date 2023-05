La Bundesliga emana il primo verdetto e riguarda la zona retrocessione. Infatti l’Hertha Berlino dopo essersi fatta recuperare dal Bochum al 94’ fissando il punteggio sull’1-1, è matematicamente in 2. Bundesliga. La squadra della capitale è ultima in classifica a quota 26 punti, distante cinque punti dallo Schalke 04 in zona play-out con una giornata rimanente.

Foto: Salomon Kalou – Hertha Berlino – Times of Malta