Bundesliga, le due facce dei Borussia: il Mönchengladbach vince, autosabotaggio Dortmund

Nel pomeriggio di Bundesliga i due Borussia si dividono la scelta. Il Mönchengladbach rivale della Roma in Europa League vince in casa contro il Dusseldorf grazie alla doppietta di Marcus Thuram, 22enne figlio dell’ex juventino Lilian, mentre il Dortmund viene rimontato per due volte dall’Eintracht: prima al gol di Witsel risponde l’ex milanista André Silva, poi dopo il nuovo vantaggio di Sancho arriva nei minuti finali l’autorete di Delaney che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Entrambi sono ora a quota 10 punti in classifica, con il Lipsia in vetta a 13 e il Bayern a 11.

Foto: twitter Borussia Dortmund