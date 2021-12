Taiwo Awoinyi e Timo Baumgartl, sono loro i due autori dei gol dell’Union Berlin che stendono il Lipsia nell’anticipo della 14a giornata di Bundesliga. Nel mezzo la rete del solito Nkunku per il club firmato Red Bull.

Union che si porta in zona Champions League, in attesa delle altre gare, al quarto posto momentaneo con 23 punti. Lipsia ottavo a quota 18. Foto: Twitter Lipsia