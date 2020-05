Bundesliga in campo, oggi il derby di Berlino tra Hertha e Union

Bundesliga in campo per la ventisettesima giornata di campionato. Oggi è in programma l’anticipo, il sentitissimo e suggestivo derby di Berlino tra Hertha e Union, in programma alle 20:30. Domani giocheranno Borussia Dortmund e Bayern Monaco. A seguire il programma completo:

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO (venerdì 22 maggio ore 20:30)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN (sabato 23 maggio ore 15:30)

FRIBURGO-WERDER BREMA (sabato 23 maggio ore 15:30)

PADERBORN-HOFFENHEIM (sabato 23 maggio ore 15:30)

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND (sabato 23 maggio ore 15:30)

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE (sabato 23 maggio ore 18:30)

SCHALKE 04-AUGSBURG (domenica 24 maggio ore 13:30)

MAINZ-LIPSIA (domenica 24 maggio ore 15:30)

COLONIA-FORTUNA DUSSELDORF (domenica 24 maggio ore 18)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 58, Borussia Dortmund 54, RB Lipsia 51, Bayer Leverkusen 50, Borussia Monchengladbach 49, Wolfsburg 39, Friburgo 37, Schalke04 37, Hoffenheim 35, Colonia 33, Hertha Berlino 31, Union Berlino 30, Eintracht Francoforte 28, Augsburg 27, Mainz 27, Fortuna Dusseldorf 23, Werder Brema 18, Paderborn 17.