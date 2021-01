Bundesliga, il Leverkusen supera il Dortmund (2-1). Piatek sbaglia un rigore e l’Herta crolla

Oggi iniziava il diciasssettesimo turno di Bundesliga, quattro le partite in programma e spicca la vittoria del Bayer Leverkusen sul Borussia Dortmund, 2-1 il risultato finale per le “Aspirine”. Piatek sbaglia un rigore e il suo Herta crolla in casa con l’Hoffenheim, 0-3 al triplice fischio.

Ecco tutti i risultati:

Borussia Mönchengladbach-Werder Brema 1-0 (66′ Elvedi)

Hertha-Hoffenheim 0-3 (33′ Rudy, 68′ e 88′ Kramaric)

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund2-1 (14′ Diaby, 67′ Brandt (BD), 80′ Wirtz)

Mainz-Wolfsburg 0-2 (65′ Bialek, 79′ Weghorst)

Foto: Twitter Bundesliga