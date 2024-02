Bundesliga, il Leverkusen stende il Bayern Monaco con Stanisic, Grimaldo e Frimpong (3-0). E vola in vetta a +5 sui bavaresi

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso non ha nessuna intenzione di fermarsi e vola in vetta alla Bundesliga stendendo il Bayern Monaco (al secondo posto) per 3-0. Il Leverkusen è passato in vantaggio al 18′ con la rete dell’ex Stanisic. Al 50′ la rete di Grimaldo, prima del definitivo 3-0 firmato da Frimpong al 95′. Il Bayern cade alla Bayer Arena di Leverkusen e vede allontanarsi la vetta della Bundesliga. E, adesso, per i bavaresi ci sarà l’impegno di Champions contro la Lazio (mercoledì 14 febbraio ore 21:00).

Foto: Instagram Bayer Leverkusen