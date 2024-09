Bundesliga: il Leverkusen si riscatta, bene Stoccarda e Friburgo

Si sono concluse le cinque sfide del terzo turno di Bundesliga delle 15.30. Il Lipsia non riesce ad abbattere il muro dell’Union Berlino: Openda sbaglia un rigore, la squadra di Rose manca la possibilità di portarsi in vetta alla classifica. Vince il Bayer Leverkusen, che riscatta il k.o. subito proprio contro il Lipsia prima della sosta. Successi anche per Friburgo, Stoccarda ed Eintracht.

Questi i risultati:

Friburgo – Bochum 2-1: 45′ Boadu (B), 58′ e 61′ Adamu

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1-4: 17′ Terrier, 30′ e 75′ Boniface, 37′ Berisha (H), 71′ rig. Wirtz

Borussia Monchengladbach – Stoccarda 1-3: 21′ Undav, 27′ Plea (BM), 58′ e 61′ Demirovic

Lipsia – Union Berlino 0-0

Wolfsburg – Eintracht 1-2: 30′ e 82′ rig. Marmoush, 76′ Baku (W)

Foto: Instagram Alonso