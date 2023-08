Bundesliga, il Dortmund non va oltre il pari nel derby. Gosens decisivo con una doppietta

Sono terminate da pochi minuti le gare delle 15.30 della seconda giornata di Bundesliga. In copertina il pareggio del Borussia Dortmund nel derby in trasferta con il Bochum: è Malen nella ripresa a siglare la rete dell’uno a uno finale. L’Union Berlino in inferiorità numerica cala invece il poker in casa del Darmstadt, con Gosens protagonista con una doppietta. Nelle altre gare il Colonia esce sconfitto nel match casalingo contro il Wolfsburg per 1-2. Stesso destino per l’Heidenheim, che perde in casa contro l’Hoffenheim al termine di un rocambolesco 2-3. Vittoria invece per il Friburgo, che davanti ai propri tifosi piega il Werder Brema per 1-0.

Foto: Instagram Union Berlino