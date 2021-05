Bundesliga, il Colonia si salva: vinto il ritorno dello spareggio 5-1 con il Kiel

Il Colonia resta in Bundesliga. La squadra di Funkel, dopo aver perso in casa 1-0 all’andata dello spareggio con il Kiel, travolge gli avversari per 5-1 al ritorno e tira un sospiro di sollievo, restando in massima serie tedesca.

Colonia in vantaggio al 3′ con Hector. Pareggio immediato del Kiel al 4′ con Lee. Inizio ricco di emozioni con nuovo vantaggio del Colonia al 6′ con Andersson che poi siglava il 3-1 al 13′.

A chiudere la gara già prima dell’intervallo il 4-1 di Czichos al 39′. Nella ripresa, pokerissimo del Colonia con Skhiri a 5′ dalla fine, per la rete finale del 5-1.

Festa Colonia che quindi resta in Bundelsiga, rimane nella seconda serie tedesca il Kiel.

Foto: Twitter Bundelsiga