Bundesliga, il Bayern vince a Colonia e si prende (momentaneamente) il primo posto: 1-0, decide Kane

Il Bayern Monaco riparte da una vittoria. Dopo la sosta per le Nazionali, la squadra di Tuchel si è imposta per 1-0 in casa del Colonia, decide il solito Harry Kane. Il centravanti inglese ha messo così a segno il diciottesimo gol in 12 partite in Bundesliga. Con questa vittoria il Bayern sale a quota 32 punti, salendo così al primo posto in attesa del Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Bayern