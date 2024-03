Bundesliga, il Bayern non molla: batte 5-2 il Darmstadt e va a -7 dalla vetta

Il Bayern Monaco, centra la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, dimostrando di non avere alcuna intenzione di abdicare dal torno di campione di Germania. La formazione bavarese ha battuto fuori casa il Darmstadt, portandosi momentaneamente a sette punti di distacco dal Bayer Leverkusen capolista. Andata sotto per effetto del gol siglato in avvio dai padroni di casa, che porta la firma di Starke, i bavaresi hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Musiala, autore di una doppietta, Kane, Gnabry e Tel. Inutile la marcatura segnata negli ultimi istanti finali da Vilhelmsson, che serve solamente a fissare il punteggio sul 2-5 definitivo.

Foto: Instagram Bayern