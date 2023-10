Bundesliga: il Bayern ne fa 8 (in un tempo) al Darmstadt. Cade lo Stoccarda. Decima sconfitta di fila per l’Union Berlino

Si sono concluse le gare delle 15.3o in Bundesliga. Il Bayern ne fa 8 (in un tempo) al Darmstadt. Tripletta per Kane, doppiette per Sané e Musiala. Cade lo Stoccarda che perde 3-2 in casa con l’Hoffenheim. Decima sconfitta di fila per l’Union Berlino (tra campionato e Champions).

Questi i risultati:

Augsburg-Wolfsburg 3-2

Bayern-Darmstadt 8-0

Werder Brema-Union Berlino 2-0

Bor. Moenchengladbach-Heidenheim 2-1

Stoccarda-Hoffenheim 2-3

In classifica, il Bayern è momentaneamente in vetta, in attesa di Borussia e Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Bayern