Bundesliga: il Bayern ne fa 7 al Bochum (tripletta Kane). Ok il Borussia Dortmund. Crolla l’Union Berlino

Si è giocata alle 15.30 gran parte della 5a giornata di Bundesliga. In campo tutte le big.

Il Bayern Monaco ne rifila 7 al Bochum, tripletta per Kane, segna anche De Ligt, tornato titolare, ma ko dopo il primo tempo. Mantiene il passo anche il Borussia Dortmund, che batte di misura il Wolfsburg. Crolla invece l’Union Berlino che perde 2-0 in casa con l’Hoffenheim,

Questi i risultati:

Augusta-Mainz 2-1

Bayern Monaco-Bochum 7-0

Borussia Dortmund-Wolfsburg 1-0

B. Monchengladbach-Lipsia 0-1

Union Berlino-Hoffenheim 0-2

Foto: Instagram Bayern