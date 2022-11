Bundesliga: il Bayern ne fa 6 al Werder Brema, Borussia Dortmund ko

Turno infrasettimanale anche in Bundesliga con alcune gare importanti in serata. Il Bayern Monaco non sbaglia e infligge un fragoroso 6-1 al Werder Brema. Doppiette per Goretzka e Gnabry, reti anche per Tel e Musiala.

Ko invece il Borussia Dortmund, che perde 2-0 contro il Wolfsburg.

In classifica, il Bayern sale al comando con 31 punti, segue il Friburgo a 27 che sarà impegnato domani.

Questi i risultati:

Wolfsburg-Borussia Dortmund 2-0

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1

Bochum-Monchengladbach 2-1

Stoccarda-Hertha Berlino 2-1

Foto: twitter Bayern