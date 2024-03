Il Bayern Monaco si inceppa di nuovo in Bundesliga e non va oltre il 2-2 in casa del Friburgo. Friburgo avanti con Gunter, poi pareggio di Tel per i bavaresi. Musiala al 75′ regala il vantaggio al Bayern ma nel finale doccia fredda, con il pareggio all’87’ di Holer. In classifica il Bayern resta a -7 dal Bayer Leverkusen.

Foto: twitter Bayern