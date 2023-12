Bundesliga: il Bayern crolla, sconfitto 5-1 a Francoforte. Torna a vincere l’Union Berlino

Giornata di Bundesliga con sorprese e gol, quella che si è appena conclusa. Pesante disfatta del Bayern Monaco, che perde 5-1 in casa dell‘Eintracht Francoforte. Il Bayer Leverkusen resta in vetta, ma domani può allungare a +6 sui bavaresi.

Torna a vincere l’Union Berlino che non vinceva da agosto. Successo per 3-1 sul Borussia Mönchengladbach.

Questi i risultati:

Werder Brema – Augsburg 2-0

Eintracht – Bayern Monaco 5-1

Heidenheim – Darmstadt 3-2

Union Berlino – Bor. Monchengladbach 3-1

Wolfsburg – Friburgo 0-1

Borussia Dortmund – Lipsia ore 18.30

