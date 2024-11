Bundesliga, il Bayern continua la sua corsa: 3-0 all’Augusta. Tripletta per Kane

Il Bayern Monaco continua la sua corsa, Kane continua la sua marcia a suon d gol. I bavaresi tornano dopo la sosta dove avevano finito. Battuta l’Augusta 3-0. Primo tempo equilibrato, chiusosi sullo 0-0. Nella ripresa, serve un rigore ai bavaresi per sbloccare la gara. E’ Kane a segnare al 63′. Il Bayern ha due chance per chiuderla ma non le sfrutta e allora rischia grosso, con l’Augusta che sfiora il pari nel finale. Nel recupero, un rigore al 92′ di Kane, chiude i conti. L’inglese al 94′ fa poi tris per la tripletta personale. In classifica, il Bayern scappa a 29 punti, momentaneamente a +8 sul Lipsia impegnato domani.

Foto: Instagram Bayern