Bundesliga, il Bayern cala il poker al Werder Brema. A segno Sané (doppietta), Kane e Tel

Il Bayern Monaco allontana il ko in Supercoppa di Germania della scorsa settimana e comincia con il piede giusto in Bundesliga: poker al Werder Brema. Doppietta per Leroy Sané, segna anche Harry Kane, che nel giorno del suo esordio da titolare in maglia Bayern trova la rete del momentaneo 0-2, dopo aver servito l’assist per il vantaggio dei bavaresi. Nel finale in gol anche il giovane Tel, che chiude il poker a favore della squadra di Tuchel.

Foto: Instagram Bayern