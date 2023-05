Bundesliga, il Bayern cade in casa contro il Lipsia (1-3). E domani il Dortmund può prendersi la vetta

La trentatreesima giornata giornata di Bundesliga si apre con la sconfitta del Bayern Monaco in casa contro il Lipsia. La squadra di Tuchel ha perso 3-1 in casa contro la squadra di proprietà della Red Bull e ora ha solamente un punto di vantaggio sul Borussia Dortmund, in campo domani (domenica 21 maggio) contro l’Augsburg.

Foto: Instagram Bayern Monaco