Bundesliga, il Bayern cade contro il Mainz (2-1) e rimanda la festa. Il Dortmund vince 2-0 col Wolfsburg

Cade il Bayern Monaco e rimanda la festa per l’ennesimo Meisterschale. A Magonza vincono i padroni di casa, che grazie al 2-1 firmato Burkardt e Quiason, si allontanano dalla zona rossa della classifica. Il solito Lewandowski accorcia le distanze al 95′. Vince con lo stesso risultato anche il Borussia Dortmund, che con la doppietta di Haaland mantengono vive le speranze di qualificazione in Champions League. Termina 1-1 la sfida tra Friburgo e Hoffenhaim: vantaggio ospite con Kramaric nel primo tempo, ripreso all’81’ dall’italiano Grifo. 6° sconfitta di fila per il Werder Brema, che perde 3-1 contro l’Union Berlino e si complica il cammino salvezza.

Foto: Twitter Mainz