Bundesliga, il Bayern, avanti 2-0, si fa rimontare: finisce 2-2 in casa del Borussia Dortmund

Occasione sprecata per il Bayern Monaco per dare una prima spallata alla Bundesliga. I bavaresi, avanti 2-0, si fanno rimontare sul 2-2 al Westfalenstadion dal Borussia Dortmund.

Bayern avanti con un gol di Goretzka, con il raddoppio nella ripresa di Sané. Poi il Dortmud ha una reazione di orgoglio, dimezzando lo svantaggio con Moukoko al 74′. Al 90′ si fa espellere Coman per il Bayern e il Borussia ci crede, trovando la rete del 2-2 al 95′ con Modeste.

In classifica, restano in vetta Union Berlino e Friburgo con 17 punti, ma che dovranno giocare domani. Bayern e Borussia si fermano a 16. Foto: Wikipedia