Bundesliga: il Bayer Leverkusen vince anche a Colonia (0-2) e vola a +10 sul Bayern Monaco

Vola ancora il Bayer Leverkusen che si impone con il risultato di 2-0 sul campo del Colonia. Gara in discesa per le asprine che al 14′ minuto sono rimaste in superiorità numerica, per il rosso a Thielmann del Colonia. Al 38′ è Frimpong a sbloccare la gara per la capolista, che raddoppia poi con Grimaldo al 73′. Un 2-0 importante che consente al Leverkusen di volare a 64 punti, a +10 sul Bayern Monaco.

Foto: twitter Bayer Leverkusen