Bundesliga, il Bayer Leverkusen non si ferma: battuto il Magonza 2-1 e vola a +11 sul Bayern

Il Bayer Leverkusen avvicina sempre di più il sogno della prima vuttoria di una Bundesliga. La compagine di Xabi Alonso batte, soffrendo, 2-1 il Magonza alla Bayarena.

Vantaggio della aspirine con Xhaka al 3′. Immediato pareggio degli ospiti con Kohr all’8′. Il Leverkusen nella ripresa ritrova il vantaggio al 68′ con Andrich. Nel finale, Magonza che resta in 10 per il rosso diretto a Ngankam all’80’. Gara molto cattiva, ben 8 ammonizioni e una espulsione in partita. Partita che vince il Bayer Leverkusen che vola a 61 punti, a +11 sul Bayern Monaco.

Foto: Instagram Xabi Alonso