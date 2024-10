Bundesliga, il Bayer Leverkusen costretto al pari dal Werder Brema (2-2)

Il Bayer Leverkusen non riesce a trovare il successo nella gara odierna di Bundesliga, venendo beffato al 90′ dal Werder Brema. Gli uomini di Xabi Alonso, con diverse assenze, si fermano 2-2 a Brema in casa del Werder. Alla mezz’ora, il recuperato Boniface porta avanti i campioni di Germania. Poi accade tutto nei minuti finali. Al 75′ pari del Werder con Ducksch. Due minuti dopo, un autogol di Abu riporta avanti il Bayer. Al 90′ Schmid segna la rete del 2-2 per i padroni di casa. In classifica, il Bayer sale a 15 punti, a -5 dal Lipsia e domani anche il Bayern può allungare.

Foto: sito Bayer Leverkusen