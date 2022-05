Bundesliga, i verdetti finali: lo Stoccarda si salva al 93′, Hertha allo spareggio retrocessione. Lipsia in Champions

Si è conclusa la Bundesliga 2021-22, con le gare in programma tutte alle 15.30. Pochi i verdetti ancora da stabilire, con l’ultima squadra a salvarsi e la terz’ultima da assegnare, per il playout. E anche la quarta, per la zona Champions, anche se il Lipsia aveva un margine tranquillo sulle inseguitrici.

Il Lipsia, con il pareggio con l’Arminia Bielefield, ha blindato il quarto posto, finendo a 1 punto dal Friburgo, che chiude quinto un grande campionato.

In coda, dopo le retrocessioni di Furth e Bielefield, si salva lo Stoccarda, con una vittoria al 93′ sul Colonia. Va ai playout l’Hertha Berlino, terz’ultimo, che viene agganciato a 33 punti dallo Stoccarda ma per scontri diretti a sfavore, è condannato allo spareggio.

Questi i risultati dell’ultima giornata:

Augusta-Furth 2-1

Bielefeld-Lispia 1-1

Dortmund-Hertha 2-1

Leverkusen-Friburgo 2-1

Magonza-Eintracht Francoforte 2-2

Borussia M. – Hoffenhein 5-1

Stoccarda-Colonia 2-1

Union Berlino – Bochum 3-2

Wolfsburg-Bayern 2-2

Foto: Logo Bundesliga