Bundesliga, i verdetti dopo l’ultima giornata. Il Werder Brema retrocede, Colonia allo spareggio. L’Union Berlino in Europa

Si è conclusa con delle sorprese la Bundesliga 2020/2021 dopo l’ultima giornata. Il Bayern Monaco già campione ha vinto per 5-2 contro l’Augsburg, in gol anche Robert Lewandowski, che va a quota 41 superando Gerd Muller. Per quanto riguarda i verdetti vanno in Champions anche il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg. Solo Europa League per Eintracht e Leverkusen. Storica qualificazione in Conference League per l’Union Berlino che beffa il Moenchengladbach all’ultima giornata. Succede di tutto in zona salvezza: il Werder Brema perde e retrocede in Zweite con lo Schalke, va allo spareggio il Colonia, mentre si salva clamorosamente l’Arminia Bielefeld.

Tutti i risultati:

Bayern-Augsburg 5-2

Borussia Dortmund-Leverkusen 3-1

Hoffenheim-Herha 2-1

Wolfsburg-Mainz 2-3

Eintracht-Freiburg 3-1

Union Berlino-Lipsia 2-1

Colonia-Schalke 1-0

Werder Brema-B. Moenchengladbach 2-4

Stoccarda-Arminia 0-2.