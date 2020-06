Bundesliga, Hoffenheim-Lipsia apre la 31esima giornata: ecco le formazioni ufficiali

Fra pochi minuti, Hoffenheim e RB Lipsia scenderanno in campo per il primo match valido per la 31esima giornata di Bundesliga. Ecco le formazioni ufficiali:

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek, Posch, Bicakcic, Zuber; Rudy, Grillitsch; Samassekou, Geiger, Dabbur; Baumgartner. All. Marcel Rapp

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Laimer, Kampl, Sabitzer Olmo; Schick, Werner. All. Julian Nagelsmann