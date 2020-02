Bundesliga: Hoffenheim-Bayern sospesa due volte, i bavaresi vincono 6-0. Ok Dortmund e Mainz. I risultati

Si sono conclusi i match del pomeriggio di Bundesliga. La gara tra Hoffenheim e Bayern Monaco è stata sospesa, per ben due volte, a causa dei continui insulti della tifoseria casalinga rivolti al proprio presidente. I bavaresi, già in vantaggio e sullo 0-6, decidono di disputare gli ultimi minuti di gioco in maniera formale facendo scorrere il tempo fino al triplice fischio passandosi il pallone anche con gli avversari. A seguire i risultati finali delle gare disputate finora:

Augsburg-Borussia Moenchengladbach 2-3 – 49′ Bensebaini (B), 53′, 79′ Stindl (B), 57′ Lowen (A), 83′ Finnbogason (A)

Borussia Dortmund-Friburgo 1-0 – 15′ Sancho

Hoffenheim-Bayern Monaco 0-6 – 2′ Gnabry, 7′ Kimmich, 15′ Zirkzee, 33′, 47′ Coutinho, 62′ Goretzka

Mainz-Paderborn 2-0 – 29′ Quaison, 37′ Onisiwo

Foto: sportschau