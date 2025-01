Bundesliga: gol e spettacolo a Dortmund. Vince il Bayer Leverkusen 3-2 (doppietta Schick)

Super anticipo in Bundesliga, tra i campioni di Germania e i vice campioni d’Europa al Westfalenstadion. Vince il Bayer Leverkusen con un pirotecnico 3-2 in casa del Borussia Dortmund. Leverkusen che va sul doppio vantaggio con un gol di Tella dopo 25 secondi e all‘8’ con Schick. Il Borussia reagisce a segna con Gittens al 12′. Tris delle aspirine ancora con Schick al 19′. Il Borussia però non molla e trova il 2-3 al 79′ con Guirassy. Finale pirotecnico ma il Bayer Leverkusen riesce a portare a casa i 3 punti. In classifica, il Bayer si porta a 35, a solo un punto dal Bayer Monaco. Il Borussia resta a 25 fuori dalla zona Champions.

Foto: sito Bayer Leverkusen