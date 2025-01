Bundesliga, gli arbitri spiegheranno la decisione del VAR ai tifosi allo stadio

La giornata di oggi rischia di essere una di quelle che in qualche modo può segnare la storia recente del calcio tedesco. Come riportato da tutti i media sportivi in Germania, è stato ufficializzato che a breve gli arbitri spiegheranno le decisioni del VAR agli spettatori allo stadio, tramite degli annunci. Un po’ come accade negli Stati Uniti, con gli arbitri che tramite un microfono spiegano le decisioni ai tifosi. Presto inizierà la prima fase di test, con il progetto che sarà inizialmente sperimentato in 9 stadi di Bundesliga e Zweite Bundesliga.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, che fa anche parte della Commissione della Lega calcio tedesca, ha dichiarato: “Vogliamo rendere il sistema VAR migliore e più trasparente”.

Foto: logo Bundesliga