Ieri sera ha nevicato in modo incessante a Monaco di Baviera e la città è paralizzata, tra voli annullati e mezzi pubblici non funzionanti. Così è stata rinviata a data da destinarsi, la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino, prevista oggi alle 15.30: “A causa dei rischi per la sicurezza, è stato deciso di non disputare il match” ha scritto l’Union Berlino sui social.

Foto: twitter Bayern