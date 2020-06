Bundesliga: ecco i verdetti finali

Si è chiusa questo pomeriggio la Bundesliga 2020/2020, con la 34esima giornata. Dopo che il Bayern Monaco aveva già conquistato il suo ottavo titolo di fila e il Paderborn era già matematicamente retrocesso, ecco tutti gli altri verdetti stagione: Borussia Dortmund, Lipsia e Borussia Monchengladbach andranno in Champions League insieme ai bavaresi, mentre in Europa League andranno Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Hoffenheim. Retrocede, invece, il Fortuna Dusseldorf, mentre il Werder Brema giocherà lo spareggio con la terza della Zweite Liga (una fra Amburgo e Heidenheim) per restare in Bundesliga.

Ecco i risultati odierini

Augusta-RB Lipsia 1-2 (Vargas – Werner 2)

Werder Brema-Colonia 6-1 (Osako 2, Rashica, Fullkrug, Klaassen, Sargent – Drexler)

Borussia Dortmund-Hoffenheim 0-4 (Kramaric 4)

Eintracht Francoforte-Paderborn 3-2 (Rode, André Silva, Dost – Drager, Michels)

Friburgo-Schalke 04 4-0 (Waldschmidt 2, Schmidt, Holer)

Bayer Leverkusen-Magonza 1-0 (Volland)

Borussia Moenchengladbach-Hertha Berlino 2-1 (Hofmann, Embolo – Ibisevic)

Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 3-0 (Ujah, Gentner, Abdullahi)

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4 (Coman, Cuisance, rig. Lewandowski, Muller)

CLASSIFICA: Bayern Monaco 82; Borussia Dortmund 69; RB Lipsia 66; Borussia Moenchengladbach 65; Bayer Leverkusen 63; Hoffenheim 52; Wolfsburg 49; Friburgo 48; Eintracht Francoforte 45; Hertha Berlino, Union Berlino 41; Schalke 04 39; Magonza 37; Colonia, Augusta 36; Werder Brema 31; Fortuna Dusseldorf 30; Paderborn 20